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"المقاولون العرب" تنفذ مشروعات في ١٦١ قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

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"المقاولون العرب" تنفذ مشروعات في ١٦١ قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" "المقاولون العرب" تنفذ مشروعات في ١٦١ قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

مصراوي Masrawy

12:05 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس سيد فاروق، رئيس شركة "المقاولون العرب"، في زيارة إلى محافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، المشروعات التي تنفذها الشركة ضمن مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح لتطوير القرى المصرية.

والتقى فاروق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط؛ حيث تم مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الشركة بالمحافظة، وتم عمل زيارة تفقدية إلى مشروع كوبري منقباد الذي تنفذه الشركة ويعد شريانًا جديدًا للنقل بالمحافظة، ويهدف إلى خلق سيولة مرورية وحل مشكلة الاختناق المروري عند تقاطع مدخل أسيوط الشمالي (طريق أسيوط القاهرة الزراعي) مع مدخل الطريق الصحراوي الغربي، ويصل طول الكوبري شامل المنازل والمطالع 1900 متر طولي وعرض 16.70 متر.

وأوضح رئيس شركة "المقاولون العرب" أن الشركة تنفذ حاليًّا مشروعات ضمن مباردة حياة كريمة لعدد 161 قرية داخل 11 محافظة؛ منها محافظة أسيوط، ويصل عدد القرى الجاري العمل بها إلى 75 قرية؛ حيث يتم أعمال مد شبكات الانحدار وخطوط طرد وإنشاء محطات الرفع ومحطات المعالجة، ويتم ذلك تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، متمثلة في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقام رئيس شركة "المقاولون العرب" ومرافقوه بجولة شملت زيارة بعض القرى بمركزي الفتح ومنفلوط؛ لتفقد الأعمال الجارية، ثم عقد اجتماعًا مع لجنة الإشراف بالشركة على مشروع حياة كريمة، أكد خلاله ضرورة تذليل كل الصعوبات؛ لضمان استمرار سير المشروعات داخل القرى والمتابعة اليومية والدورية للمشروع، مع وضع سلامة قاطني القرى على رأس الأولويات؛ نظرًا لصعوبة حركة المعدات داخل القرى.

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