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مستخدمو هواتف "آيفون" القديمة يودّعون "واتساب"

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مستخدمو هواتف "آيفون" القديمة يودّعون "واتساب" مستخدمو هواتف "آيفون" القديمة يودّعون "واتساب"
التحديث الجديد يمنعهم من الدردشة وإجراء المكالمات

مستخدمو هواتف

يتعرض مستخدمو تطبيق واتساب الشهير على هواتف آيفون، لصدمة، مع نزول التحديث الجديد للتطبيق.
وذكر موقع "وا بيتا إنفو" المختص بأخبار واتساب، أن التطبيق، الذي يستخدمه مليارا شخص حول العالم، سيعزل مستخدمي هواتف "أبل" القديمة مستقبلاً.
وأضاف: تحديث واتساب الجديد سيمنع مستخدمي نظام تشغيل "آي أو إس 9" أو أقل، والتي تستخدمها هواتف أبل القديمة، من إجراء المكالمات أو استخدام التطبيق للدردشة.
ولن يمثل ذلك مشكلة لمستخدمي هواتف آيفون الحديثة، التي تستخدم نظام تشغيل "آي أو إس 10"، لكنه سيحرم أصحاب الهواتف القديمة، مثل هاتف 4 إس أو ما هو أقدم، والتي تعتمد نظام التشغيل القديم، من استخدام واتساب.
ولا يزال سكان دول عدة في العالم يعتمدون على هواتف آيفون القديمة بشكل كبير، بسبب انخفاض الدخل في تلك الدول، وسهولة اقتناء الهواتف المستعملة.
وأطلقت شركة آبل نظام تشغيل آي أو إس 10، في سبتمبر الماضي، وهو النظام الذي تستطيع أغلب هواتف الشركة الحديثة تحميله واستخدامه.
وأشار الموقع إلى أن شركة واتساب تسعى إلى أن تكون تحديثات التطبيق الجديدة مطابقة لنظام التشغيل على الهواتف التي تستخدم التطبيق، لذلك فهي تعتزم قطع عملها مع الهواتف القديمة.تطبيق واتساب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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