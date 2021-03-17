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"الحجرف" يشدّد على ضرورة معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة

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"الحجرف" يشدّد على ضرورة معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة "الحجرف" يشدّد على ضرورة معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة
أكد أن مجلس التعاون يقف مع المملكة في الإجراءات كافة لحماية أمنها

انطلقت اليوم بالرياض، أعمال اجتماع الدورة الـ147 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف.

وقال "الحجرف": المجلس الوزاري يدعو ‫إيران للاستجابة لمساعي ‫الإمارات لحل قضية جزر ‫الإمارات، ونؤكّد الموقف الخليجي الرافض للاحتلال الإيراني لجزر ‫الإمارات.

وأضاف: المجلس الوزاري الخليجي يؤكّد ما صدر عن بيان قمة العلا، وضرورة تعزيز العمل الخليجي المشترك.

وأردف: مجلس التعاون يقف مع المملكة في الإجراءات كافة لحماية أمنها، وندين استمرار الحوثيين استهداف المدنيين في مأرب ومخيمات اللاجئين، ونؤكد أنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته ضد الانتهاكات الحوثية لحل الأزمة.

وشدّد "الحجرف" على ضرورة معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة، مشيراً إلى أهمية الوصول إلى خزان صافر لتجنب كارثة بيئية في البحر الأحمر.

وتابع بالقول: ندعم جهود الشرعية في اليمن لإنهاء الأزمة والتوصل إلى حل سياسي، كما ندعم الجهود الأممية والأمريكية لوقف إطلاق النار في اليمن، ونشيد بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن.

من ناحية أخرى، أوضح "الحجرف"؛ أن المجلس يؤكد أهمية العمل لما بعد جائحة "كورونا"

ولفت الأمين العام لمجلس التعاون، إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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