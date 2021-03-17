"واقع ورؤى".. 6 أوراق علمية بجدة تناقش تجويد وتطوير "التعليم الإلكتروني"

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بحضور 6 آلاف مشارك "افتراضيًّا" في اليوم الأول.. تجارب وممارسات متميزة

انطلقت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات الملتقى الافتراضي "التعليم عن بُعد.. واقع ورؤى" الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بجدة، وتستمر أعماله لمدة يومين برعاية وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل.

وأكد الدكتور المقبل في كلمته خلال تدشين أعمال الملتقى، أهمية أوراق العمل المطروحة بالملتقى الذي يعول عليه الكثير؛ مشيدًا بجهود إدارة تعليم جدة في إقامته وتنظيمه بمشاركة أكاديميين ومتخصصين وتربويين من ذوي الخبرة والاختصاص، موضحًا أن التعليم عن بُعد في المملكة حقق نجاحًا باهرًا جعله في مصافّ الدول على مستوى العالم، بفضل الله ثم دعم حكومتنا الرشيدة، والتخطيط المسبق لوزارة التعليم ممثلًا في قيادات الوزارة والقيادات في كافة المؤسسات التعليمية، مشيدًا كذلك بنجاح المعلم والمعلمة للتأقلم بسرعة وبتميز في هذه التجربة الجديدة.

وأضاف المقبل أن وزارة التعليم نجحت في تقديم الخدمة التعليمية من خلال الوسائل تقنية متعددة من أبرزها "منصة مدرستي" و24 قناة تعليمية، إلى جانب بث الدروس عبر موقع اليوتيوب ومنصة "عين" الإثرائية والروضة الافتراضية وشروحات الدروس، وكذلك مصحف مدرستي، وغيرها الكثير من البدائل التي وفرتها في زمن قياسي للارتقاء بعملية التعليم عن بعد بجهود متكاملة من منسوبي وزارة التعليم، راجيًا أن يعود الملتقى بما هو جديد في تطوير التعليم الإلكتروني وتجويد مخرجاته والاستفادة من تجربة التعليم عن بعد واستثمارها بالشكل المطلوب، لتحقيق رؤى المملكة وطموحات وزارة التعليم، ومثمنًا جهود المشاركين في الملتقى.

من جانبه أوضح المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي في كلمته، أن نجاح تجربة التعليم عن بعد في المملكة وتجاوز الصعاب وظروف جائحة كورونا كل ذلك يؤكد مدى الدعم الذي يجده التعليم في المملكة من قيادتنا ومدى حرصها على سلامة الطلاب والطالبات واستمرار الدراسة رغم التحديات، مضيفًا أن التحول في التعليم العام والجامعي من حضوري إلى رقمي في وقت قياسي؛ يؤكد عظمة هذا البلد وحنكة قيادته؛ مشيرًا إلى أن التعليم عن بعد هو تجربة نهضوية مميزة لإخراج جيل يكمل به سواعد الوطن بناء مستقبله؛ لذلك يجب أن يكون التخطيط لهذا المستقبل التعليمي الرقمي بدقة وعناية لمواكبة النهضة الرقمية عالميًّا.

وقدم الشكر لكافة منسوبي ومنسوبات التعليم والأسر على جهودهم في نجاح العملية التعليمية عن بعد مختتمًا كلمته بالتأكيد على أن الملتقى يشهد مشاركة نخبة من أهل الخبرة والاختصاص وصولًا بمشيئة الله لتحقيق أهدافه لتطوير وتجويد التعليم عن بعد، ومتمنيًّا للجميع التوفيق والسداد.

الإدارة العامة للتعليم جدة