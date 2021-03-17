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كوريا الجنوبية تؤكد الاستمرار في استخدام لقاح "أسترازينيكا"

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كوريا الجنوبية تؤكد الاستمرار في استخدام لقاح "أسترازينيكا" كوريا الجنوبية تؤكد الاستمرار في استخدام لقاح "أسترازينيكا"

مصراوي Masrawy

11:34 ص الأربعاء 17 مارس 2021

سول - (د ب أ):

قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن حملة التلقيح باستخدام لقاح "أسترازينيكا" ستستمر على الرغم من قرار دول أوروبية رئيسية بإيقاف التطعيم، للتحقيق في بعض الآثار الجانبية التي تم الإبلاغ عنها.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه لا دلائل على وجود علاقة بين اللقاح الذي صنعته شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية العملاقة وجامعة أوكسفورد، والإبلاغ عن حدوث جلطات دموية لدى بعض المتلقين.

وقد علقت 20 دولة أوروبية بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا استخدام لقاح أسترازينيكا، حتى ظهور نتائج التحقيق حول حدوث جلطات دموية لدى بعض من تلقوا اللقاح.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن 16 حالة وفاة بعد تلقي لقاح أسترازينيكا، مع استنتاج السلطات مبدئيا أنه لا توجد علاقة سببية في معظمها.

وقالت رئيسة الوكالة جيونج أون-كيونج خلال اجتماع بالبرلمان: "تأكدنا من وجود جلطة دموية في إحدى حالات الوفاة المبلغ عنها أثناء تشريح الجثة، ونخطط لمراجعة الحالة". وتتعلق الحالة المبلغ عنها بامرأة في الستينات من العمر، تم إدخالها سابقا إلى منشأة رعاية طويلة الأجل.

وكانت كوريا الجنوبية قد قررت في وقت سابق توسيع استخدام لقاح أسترازينيكا لتلقيح الفئات التي تبلغ 65 عاما من العمر أو أكثر، لتكثيف حملة التلقيح الوطنية، بعد أن أظهرت بعض الدراسات الأجنبية فعالية للقاح. وتلقى ما يبلغ مجموعه 570 ألف شخص في البلاد لقاح أسترازينيكا بالفعل.

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