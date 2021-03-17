القصير يبحث مع وزيري الخارجية والطاقة ومستشارة رئيس غينيا آفاق التعاون الزراعي

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع إبراهيم كابا وزير خارجية غينيا، وبونتورابي ياتارا وزيرة الطاقة الغينية، وشانتال كول مستشارة الرئيس الغيني لشئون البيئة والتنمية المستدامة، والوفد المرافق لهم أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الزراعية المختلفة.

وبحسب بيان، أكد وزير الزراعة دعم الحكومة المصرية لدولة غينيا، وأن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الأشقاء الأفارقة، حيث بحث معهم إمكانية التعاون في مجال الاستزراع السمكي والنشاط الداجني والإنتاج الحيواني، وبرامج التحسين الوراثي والصحة النباتية والحجر الزراعي، وتدوير المخلفات الزراعية.

وأشار القصير إلى قوة العلاقات التاريخية بين مصر وغينيا على الصعيد الثنائي، معربا عن استعداد وزارة الزراعة لتقديم الدعم الفني اللازم لدولة غينيا، وتلبية احتياجاتها، وفقا لمتطلبات قطاع الزراعة هناك، مشددا على أن وزارة الزراعة لن تدخر جهدا في دعم ومساندة الأشقاء الغينيين.

وجدد التأكيد على إمكانية التعاون في مجال البحوث الزراعية المشتركة بين البلدين واستنباط الأصناف والأمصال واللقاحات وتحديث الري الحقلي والتكيف مع المناخ.. لافتا إلى أن اللقاء تناول أيضا بحث توقيع مذكرات تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بشكل عام.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الغيني بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وما تبذله وزارة الزراعة من جهود، وبما تمتلكه مصر من التكنولوجيا والقدرات والمقومات التي مكنتها من إحداث طفرة في القطاع الزراعي، وأعرب عن سعادته ورغبة غينيا الاستفادة من هذا التقدم.

وعبر كابا عن رغبة الجانب الغيني في نقل الخبرات المصرية إلى بلاده في كافة المجالات الزراعية، خاصة في الاقتصاد الزراعي والطاقة والتدريب وبناء القدرات والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية، واستنباط الأصناف الأفضل للتقاوي ودعم المنتجات الزراعية لتصبح منافسة في الأسواق الإفريقية.

وتقدم وزير الخارجية الغيني بالشكر إلى الحكومة ووزارة الزراعة المصرية لإتاحة الفرصة أمام المبعوثين الغينيين للتدريب على التكنولوجيات الزراعية المتقدمة في مصر، وأكدوا أنه فور رجوعهم سيتم مناقشة الأمور مع القيادة السياسية هناك وبحث إرسال متخصصين إلى مصر لمناقشة الأمور الفنية المشار إليها، والتي تم الاتفاق عليها.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على تحديد نقاط الاتصال من الدولتين، على أن تكون العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة نقطة الاتصال المصرية والسفارة الغينية بالقاهرة نقطة اتصال عن الجانب الغيني وتكوين مجموعة عمل من الجانبين لوضع خطة وآلية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه أثناء اللقاء.

حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد محمد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.