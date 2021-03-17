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19 مارس.. انطلاق بطولة سباقات الهجن بشرم الشيخ

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19 مارس.. انطلاق بطولة سباقات الهجن بشرم الشيخ 19 مارس.. انطلاق بطولة سباقات الهجن بشرم الشيخ

مصراوي Masrawy

11:32 ص الأربعاء 17 مارس 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه سيجري تنظيم بطولة للهجن بمضمار الهجن الدولي في مدينة شرم الشيخ، على هامش احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 32 لعودة طابا إلى الأراضي المصرية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأوضح المحافظ في تصريح له اليوم الأربعاء، أنه جرى التنسيق بين مجلس مدينة شرم الشيخ والاتحاد المصري للهجن استعدادًا لانطلاق البطولة، وجرى استقبال الهجن القادمة من محافظات المختلفة، والتي ستشارك في البطولة لتوقع الفحص البيطري لها تحت إشراف مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

وأشار إلى أن مدينة شرم الشيخ استقبلت اليوم قافلة بيطرية مجانية، نظمها معهد بحوث التناسليات بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية، ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، وهيئة الخدمات البيطرية.

وقال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، إن البطولة تنطلق يوم الجمعة المقبلة الموافق 19 مارس الجاري، بمشاركة هجانة من 11 محافظة، هي "الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، شمال سيناء، الوادي الجديد، الشرقية، القاهرة، قنا، سوهاج، الأقصر، أسوان".


وأوضح أنه سيجري إطلاق عدد من الأشواط باستخدام الراكب الآلي، والبعض الأخر، أشواط تراثية تجري بواسطة راكب بشرى، ضمن احتفالات القبائل البدوية بالعيد القومي للمحافظة، ومن المقرر أن يجري في نهاية السباق توزيع جوائز مالية قيمة.

وأكد في تصريح له اليوم، أنه جرى استقبال كافة الهجن المشاركة في البطولة، وجاري فحصها للتأكد من خلوها من المنشطات، وعدم إصابتها بأي من الأمراض، ووضع شريحة إلكترونية بكل هجن توضح كل بياناته.

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