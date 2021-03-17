رئيس جامعة الإسكندرية يلتقي السفير الفرنسي لبحث التعاون المشترك

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الإسكندرية- محمد عامر:

التقى الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الاربعاء، بالسفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه، لبحث التوسع في البرامج التعليمية المشتركة في المجالات والتخصصات العلمية المختلفة، منها "الطب، الهندسة، الآداب، الفنون، إدارة الأعمال، الحقوق، الزراعة، التربية".

وأكد قنصوه، خلال اللقاء حرص جامعة الإسكندرية على تدويل التعليم بها والوصول إلى أفق عالمية، وتعزيز التعاون الأكاديمي مع الجامعات الدولية المرموقة ولاسيما الجامعات الفرنسية، لافتاً ان هناك تعاون أكاديمي قائم بالفعل مع جامعات إكس مارسيليا، وبواتييه، وجرونوبل وتولوز بفرنسا.

وعرض قنصوه، عددًا من الأطر المتعلقة بتطوير التعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعات الفرنسية كإنشاء درجات علمية مشتركة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وتبادل الطلاب وتبادل الأساتذة والتعاون في المشروعات البحثية.

ولفت أن جامعة الإسكندرية تعد شريك رئيسى مع الجامعات الفرانكفونية، وتتفرد بوجود قسم خاص باللغة الفرنسية بكلية الطب، وأفرع في إنجامينا بدولة تشاد وجوبا بدولة جنوب السودان، وعلاقات تعاون مع جامعات إفريقية بغينيا كوناكري، وكينيا، وبوروندي وروندا وغيرها من الجامعات الأفريقية.

من جانبه أكد السفير الفرنسي، حرص دولته على التعاون مع جامعة الإسكندرية، كونها تعد من أعرق الجامعات في الشرق الأوسط، وتمتلك الريادة في العديد من البرامج التعليمية المتميزة التي تستقطب العديد من الطلاب حول العالم.

وأضاف السفير أن هذا التعاون يأتي نتيجة العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا خاصة في الجوانب التعليمية والأكاديمية والتبادل الطلابي، ورحب بالاتفاقيات المشتركة السابقة والعمل على التوسع في البرامج المشتركة والمنح المقدمة لجامعة الإسكندرية لمتخذى القرار بدولته لإتخاذ ما يلزم من إجراءات.

حضر اللقاء كل من الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة، وجانينا هيريرا، قنصل فرنسا بالإسكندرية، ومايا الرملي، منسق التعاون الجامعي بالمعهد الفرنسي في مصر، والدكتور إبراهيم رحاب، مستشار رئيس الجامعة للشئون الافريقية، والدكتور سامح شحاتة المشرف على مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.