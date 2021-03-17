مصرع طفل غرقًا بمياه النيل في بنها

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

لقي طفل عمره 13 عامًا مصرعه غرقًا في نهر النيل، أثناء نزوله للاستحمام بمنطقة كوبري الفحص ببنها، وجرى انتشال الجثة ونقلها للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز بنها، بتلقيه بلاغًا بغرق طفل في نهر النيل بالقرب من كوبري الفحص.

انتقلت قوات الإنقاذ إلى المكان وجرى انتشال الجثة، وتبين أنها لطفل يدعى "يوسف.ر.ع" 13 عامًا، وتبين أنه يعمل في جمع القمامة، وأثناء استحمامه ومجموعة من زملاءه بالعمل في نهر النيل جرفه التيار وغرق، وجرى انتشال الجثة ونقلها للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.