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الأمن الروسي يحبط عملًا إرهابيًا لـ"داعش"

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الأمن الروسي يحبط عملًا إرهابيًا لـ"داعش" الأمن الروسي يحبط عملًا إرهابيًا لـ"داعش"

مصراوي Masrawy

11:32 ص الأربعاء 17 مارس 2021

موسكو - أ ش أ

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن اعتقال أحد مؤيدي تنظيم "داعش" الإرهابي في جمهورية "اديجيا" جنوب غرب ذات الحكم الذاتي بتهمة التحضير لهجوم إرهابي.

وذكر بيان لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، أنه تم اعتقال مواطن من منطقة آسيا الوسطى في جمهورية "أديجيا"، كان يحضر لعمل إرهابي في أماكن تجمعات المواطنين.

وأضاف "أن قوات الأمن عثرت في منزل الإرهابي على مكونات قنبلة يدوية الصنع وراية تنظيم "داعش"، بالإضافة إلى خريطة عاصمة اديجيا "مايكوب"، مع مواقع لأهداف إرهابية"، مشيرًا إلى العثور أيضا على مواد ومنشورات ذات محتوى إرهابي" وثائق هجرة مزورة.

وأوضح البيان أنه تم فتح قضية جنائية حول التحضير لعمل إرهابي، ولم يحدد البيان بالضبط متى تم الاعتقال.

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