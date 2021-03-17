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"الغذاء والدواء": يجب الإفصاح عن كمية السكر المضاف في المطاعم ومحلات العصائر

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"الغذاء والدواء": يجب الإفصاح عن كمية السكر المضاف في المطاعم ومحلات العصائر "الغذاء والدواء": يجب الإفصاح عن كمية السكر المضاف في المطاعم ومحلات العصائر
"الهيئة" اشترطت كتابة اسم المنتج حسب نوعه في قوائم الطعام أو المشروبات

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه يجب الإفصاح بشكل واضح عن كمية السُكر المضاف في الخلطات والمشروبات، وإشعار المستهلك بإمكانية طلب المشروب بدون سُكر.

وقالت الهيئة: يجب توافر اشتراطات في قوائم الطعام أو المشروبات أو اللوحات الإلكترونية التي يتم بيعها في محلات العصائر والمطاعم والمقاهي.

وأضافت: يجب كتابة اسم المنتج على حسب نوعه سواء كان عصيرًا أو كوكتيلًا أو شرابًا أو "نكتار"، ويجب الإفصاح عن محتوى المنتج من السعرات الحرارية، ومسببات الحساسية وجميع مكونات المنتج، وعدم وضع أي عبارات تضليلية.

وأردفت الهيئة: يجب كتابة العبارة التالية أسفل قائمة العصائر الطازجة "بدون سكر مضاف"، ويجب الإفصاح عن كمية السكر المضاف في الخلطات والمشروبات بكتابة العبارة التالية "يحتوي على كمية السكر بالجرام" من السكر المضاف، ويجب كتابة العبارة التالية بشكل واضح ومقروء: يحق للمستهلك طلب عدم إضافة السكر في الخلطات والمشروبات.

وتابعن: يجب وضع ملصق يحتوي على التالي: يجب ألا يتجاوز استهلاك الفرد البالغ من السكر المضاف أكثر من 50 جرامًا في اليوم؛ أي ما يعادل 12 ملعقة صغيرة من السكر، ويجب ألا يتجاوز استهلاك الأطفال من السكر المضاف أكثر من 25 جرامًا في اليوم؛ أي ما يعادل ست ملاعق صغيرة من السكر.الهيئة العامة للغذاء والدواء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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