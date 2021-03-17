أخبار عاجلة

وزير الآثار يناقش ضوابط السياحة مع نظيره السعودي -
إصابة طفلين شقيقين سقطت بهما بلكونة منزلهما في البحيرة -
مسلحون مجهولون يغتالون ضابطًا في المخابرات العراقية -
"الإنسان أولاً" تقفز بالمملكة للمرتبة الأولى عربيًا في مؤشر السعادة العالمي -
إسرائيل تسحب بطاقة الشخصيات المهمة من وزير الخارجية الفلسطيني -
فلسطين: مستوطنون يشقون طريقا استيطانيا شرق بيت لحم -
وفاة العلامة السوري محمد علي الصابوني صاحب "صفوة التفاسير" -
للمرة الأولى منذ بداية فبراير.. وفيات "كورونا" اليومية في تركيا تتخطى 100 حالة -
محافظ شقراء يقلّد العميد السلوم رتبته الجديدة -
"فيصل بن فرحان" يستقبل وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الإسكان: إنشاء محطة جديدة لتنقية مياه الشرب بالفيوم بتكلفة 320 مليون جنيه

Print
وزير الإسكان: إنشاء محطة جديدة لتنقية مياه الشرب بالفيوم بتكلفة 320 مليون جنيه وزير الإسكان: إنشاء محطة جديدة لتنقية مياه الشرب بالفيوم بتكلفة 320 مليون جنيه

مصراوي Masrawy

11:17 ص الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- مصراوي:

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم إنشاء محطة جديدة لتنقية مياه الشرب بـ"العزب الجديدة" بتكلفة تقديرية 320 مليون جنيه، وذلك لزيادة كميات المياه المنتجة لخدمة أهالي مركز يوسف الصديق والقرى المجاورة بمحافظة الفيوم، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وقال اللواء هشام درة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إن شركة الفيوم وقعت بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، لتنفيذ وإنشاء المحطة بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 60 ألف م3/يوم، مضيفاً أن أعمال إنشاء المحطة تشمل: "عنابر للمياه العكرة والنقية - ومأخذا للمحطة - ومروقات ومرشحات - الطلمبات"، بإشراف مركز الاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم.

وأكد رئيس الشركة، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية لتطوير الريف المصري، وتنفيذا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتنسيق بين الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للعمل ككيان واحد.

يذكر أن وفداً من شركة مياه الشرب بالإسكندرية برئاسة المهندس أحمد جابر، رئيس الشركة وبعض رؤساء القطاعات ومديري العموم مسئولى تنفيذ المحطة، أجروا جولة تفقدية داخل المشروع بالعزب الجديدة لمعاينة موقع إنشاء المحطة الجديدة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

شبكة عيون الإخبارية