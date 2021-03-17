أخبار عاجلة

وزير الآثار يناقش ضوابط السياحة مع نظيره السعودي -
إصابة طفلين شقيقين سقطت بهما بلكونة منزلهما في البحيرة -
مسلحون مجهولون يغتالون ضابطًا في المخابرات العراقية -
"الإنسان أولاً" تقفز بالمملكة للمرتبة الأولى عربيًا في مؤشر السعادة العالمي -
إسرائيل تسحب بطاقة الشخصيات المهمة من وزير الخارجية الفلسطيني -
فلسطين: مستوطنون يشقون طريقا استيطانيا شرق بيت لحم -
وفاة العلامة السوري محمد علي الصابوني صاحب "صفوة التفاسير" -
للمرة الأولى منذ بداية فبراير.. وفيات "كورونا" اليومية في تركيا تتخطى 100 حالة -
محافظ شقراء يقلّد العميد السلوم رتبته الجديدة -
"فيصل بن فرحان" يستقبل وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

70 جنيهًأ للبوري.. ارتفاع الأسماك بأسواق دمياط

Print
70 جنيهًأ للبوري.. ارتفاع أسعار الأسماك بأسواق دمياط 70 جنيهًأ للبوري.. ارتفاع الأسماك بأسواق دمياط

مصراوي Masrawy

11:18 ص الأربعاء 17 مارس 2021

دمياط – محمد إبراهيم:

شهدت الأسماك بمدن وقرى دمياط، ارتفاعًا في معظم الأسواق والمحال التجارية،

رغم استقرار حالة الطقس وتوافر المعروض.

ويرصد "مصراوي"، متوسط أسعار الأسماك في سوق القنطرة بمدينة دمياط، اليوم الأربعاء، إذ استقر سعر كيلو"الشبار الأخضر" عند ٥٠ جنيهًا، وبلغ متوسط سعر كيلو "البوري" ٧٠ جنيهًا، للحجم الكبير و٥٠ جنيهًا للحجم المتوسط.

وسجل كيلو "البطارخ" نحو ٥٥٠ جنيهًا، و١٣٠ جنيهًا للغطيان، وبلغ متوسط سعر السبيط ٨٠ جنيهًا و١٨٠ جنيهًا للجمبري "كبير" و١٢٠ جنيهًا للنوع نفسه من الحجم المتوسط، و٨٠ جنيهًا للحجم الصغير، و٥٠ جنيهًا للكيلو من "الجرانة".

كما تراوح سعر كيلو "الكابوريا" بين ٨٠ إلى ١٣٠ جنيهًا بحسب الحجم والنوع، والبلطي ٣٥ جنيهًا للكيلو الواحد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

شبكة عيون الإخبارية