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مصراوي Masrawy

دمياط – محمد إبراهيم:

شهدت أسعار الأسماك بمدن وقرى دمياط، ارتفاعًا في معظم الأسواق والمحال التجارية،

رغم استقرار حالة الطقس وتوافر المعروض.

ويرصد "مصراوي"، متوسط أسعار الأسماك في سوق القنطرة بمدينة دمياط، اليوم الأربعاء، إذ استقر سعر كيلو"الشبار الأخضر" عند ٥٠ جنيهًا، وبلغ متوسط سعر كيلو "البوري" ٧٠ جنيهًا، للحجم الكبير و٥٠ جنيهًا للحجم المتوسط.

وسجل كيلو "البطارخ" نحو ٥٥٠ جنيهًا، و١٣٠ جنيهًا للغطيان، وبلغ متوسط سعر السبيط ٨٠ جنيهًا و١٨٠ جنيهًا للجمبري "كبير" و١٢٠ جنيهًا للنوع نفسه من الحجم المتوسط، و٨٠ جنيهًا للحجم الصغير، و٥٠ جنيهًا للكيلو من "الجرانة".

كما تراوح سعر كيلو "الكابوريا" بين ٨٠ إلى ١٣٠ جنيهًا بحسب الحجم والنوع، والبلطي ٣٥ جنيهًا للكيلو الواحد.