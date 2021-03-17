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اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة متهم بقضية مقتل الصحفية ميادة أشرف

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اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة متهم بقضية مقتل الصحفية ميادة أشرف اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة متهم بقضية مقتل الصحفية ميادة أشرف

مصراوي Masrawy

10:20 ص الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- محمود سعيد:

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الإثنين، محاكمة المتهم حمزة السيد محمود، والصادر ضده حكم بالمؤبد غيابيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "مقتل الصحفية ميادة أشرف".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار رأفت زكي، وعضوية المستشارين طارق محمود وحسام الدين فتحي أمين وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة.

كانت محكمة الجنايات قضت بأحكام ما بين السجن المؤبد والبراءة للمتهمين في 11 فبراير من عام 2018، وأظهرت التحقيقات تورط قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ "تحالف دعم الشرعية" في تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين كجناح عسكري للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين ومنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى في البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة لإسقاط الدولة.

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