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شاهد.. هالاند يحتفل مع لاعب من أصول سورية بتأهل دورتموند مرددًا "الحمد لله"

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شاهد.. هالاند يحتفل مع لاعب من أصول سورية بتأهل دورتموند مرددًا "الحمد لله" شاهد.. هالاند يحتفل مع لاعب من أصول سورية بتأهل دورتموند مرددًا "الحمد لله"
اللاعب النرويجي قدّم أداء مبهرًا في مباراة إشبيلية وتَكفّل بتسجيل هدفي فريقه

شاهد.. هالاند يحتفل مع لاعب من أصول سورية بتأهل دورتموند مرددًا

نشر حساب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على "تويتر"، حديثًا، يظهر فيه النرويجي إيرلينغ هالاند، وهو يحتفل بتأهل فريقه بوروسيا دورتموند لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

والتقط الفيديو، عقب نهاية المباراة التي تعادل فيها دورتموند مع ضيفه إشبيلية الإسباني (2-2)، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن الفريق الألماني انتزع بطاقة التأهل، بحكم فوزه ذهابًا بنتيجة 3-2.

وظهر هالاند في الفيديو وهو يحتفل مع زملائه، وبالأخص مع لاعب منتخب ألمانيا ذي الأصول السورية محمود داوود، بترديد عبارة "محمد (محمود)، محمد الحمد لله".

ووفق " اليوم" كان هالاند قد قدم أداء مبهرًا في مباراة إشبيلية، حيث تكفل بتسجيل هدفي فريقه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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