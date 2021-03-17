عدو البشرية.. قرابة 121 مليون مصاب حول العالم.. ونحو 392 مليون جرعة لقاح

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عدد المتعافين يقترب من 68.5 مليون والوفيات تجاوزت المليونين و670 ألف حالة

اقترب إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم من 120.7 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم من 392 مليون جرعة.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 120 مليوناً و696 ألف حالة.

ووفق "الألمانية" أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 68.5 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات مليونين و670 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء، أنه جرى إعطاء نحو 392 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها البرازيل ثم الهند وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب إفريقيا، كما تتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا.

وتتصدّر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الاتحاد الأوروبي ثم الهند والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإسرائيل.. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة الملقّحين بين السكان بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.فيروس كورونا الجديد