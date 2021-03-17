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مدبولي يرأس اجتماع لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية

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مدبولي يرأس اجتماع الحكومة لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية مدبولي يرأس اجتماع لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية

مصراوي Masrawy

09:44 ص الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- محمد غايات:

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماع اليوم وذلك من مقر رئاسة مجلس الوزراء.

ومن المقرر ان يناقش المجلس عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية على رأسها متابعة تكليف الرئيس عبدالفتاح تطوير القرى المصرية حيث قام رئيس الوزراء بعقد أكثر من اجتماع مع عدد من الوزراء المعنيين لمتابعة تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية.

كما يناقش المجلس متابعة الحالات اليومية لإصابات كورونا والاستعدادات لمواحهة أي زيادة في الأعداد كما تقوم وزيرة الصحة بتقديم تقريرًا مفصلًا عن الوضع العام لجائحة كورونا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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