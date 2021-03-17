انهيار جزئي بمنزل من 3 طوابق في سوهاج

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهدت قرية الصفيحة بطهطا شمالي محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، انهيار جزئي بمنزل من ثلاثة طوابق، دون خسائر بشرية.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة طهطا بانهيار جزئي بمنزل بناحية قرية الصفيحة.

تبين انهيار جزء من سقف الطابق الأول بمنزل مكون من 3 طوابق مبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية ملك "ياسين. م" 40 عامًا بائع متجول "مأهول بالسكان"، دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية.

جرى إخلاء المنزل من قاطنيه، وعلل مالك المنزل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه، ونفى الشبهة الجنائية.

أُخطرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا لاتخاذ اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.