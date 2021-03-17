أخبار عاجلة

وزير الآثار يناقش ضوابط السياحة مع نظيره السعودي -
إصابة طفلين شقيقين سقطت بهما بلكونة منزلهما في البحيرة -
مسلحون مجهولون يغتالون ضابطًا في المخابرات العراقية -
"الإنسان أولاً" تقفز بالمملكة للمرتبة الأولى عربيًا في مؤشر السعادة العالمي -
إسرائيل تسحب بطاقة الشخصيات المهمة من وزير الخارجية الفلسطيني -
فلسطين: مستوطنون يشقون طريقا استيطانيا شرق بيت لحم -
وفاة العلامة السوري محمد علي الصابوني صاحب "صفوة التفاسير" -
للمرة الأولى منذ بداية فبراير.. وفيات "كورونا" اليومية في تركيا تتخطى 100 حالة -
محافظ شقراء يقلّد العميد السلوم رتبته الجديدة -
"فيصل بن فرحان" يستقبل وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

انهيار جزئي بمنزل من 3 طوابق في سوهاج

Print
انهيار جزئي بمنزل من 3 طوابق في سوهاج انهيار جزئي بمنزل من 3 طوابق في سوهاج

مصراوي Masrawy

10:07 ص الأربعاء 17 مارس 2021

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهدت قرية الصفيحة بطهطا شمالي محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، انهيار جزئي بمنزل من ثلاثة طوابق، دون خسائر بشرية.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة طهطا بانهيار جزئي بمنزل بناحية قرية الصفيحة.

تبين انهيار جزء من سقف الطابق الأول بمنزل مكون من 3 طوابق مبني بالطوب ومسقوف بالعروق الخشبية ملك "ياسين. م" 40 عامًا بائع متجول "مأهول بالسكان"، دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية.

جرى إخلاء المنزل من قاطنيه، وعلل مالك المنزل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه، ونفى الشبهة الجنائية.

أُخطرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا لاتخاذ اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

شبكة عيون الإخبارية