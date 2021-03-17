محافظ كفر الشيخ يتحفظ على سيارة تسير عكس الاتجاه

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كفر الشيخ- إسلام عمار:

أمر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاربعاء، بالتحفظ على اللوحات المعدنية الخاصة بسيارة ربع نقل تسير عكس الاتجاه، على رافد الطريق الدولي الساحلي، "كفر الشيخ- بلطيم".

وكان محافظ كفر الشيخ، أثناء تواجده على رافد الطريق الدولي الساحلي "كفر الشيخ- بلطيم"، لاحظ سيارة تسير عكس الاتجاه، فقرر توقيفها، وتبين عدم حمل سائقها رخصتها، وكلف مدير المرور باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك أثناء تفقد المحافظ عدد من قرى مطوبس، يرافقه اللواء أشرف موافي،السكرتير العام للمحافظة.