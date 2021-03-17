أخبار عاجلة

وزير الآثار يناقش ضوابط السياحة مع نظيره السعودي -
إصابة طفلين شقيقين سقطت بهما بلكونة منزلهما في البحيرة -
مسلحون مجهولون يغتالون ضابطًا في المخابرات العراقية -
"الإنسان أولاً" تقفز بالمملكة للمرتبة الأولى عربيًا في مؤشر السعادة العالمي -
إسرائيل تسحب بطاقة الشخصيات المهمة من وزير الخارجية الفلسطيني -
فلسطين: مستوطنون يشقون طريقا استيطانيا شرق بيت لحم -
وفاة العلامة السوري محمد علي الصابوني صاحب "صفوة التفاسير" -
للمرة الأولى منذ بداية فبراير.. وفيات "كورونا" اليومية في تركيا تتخطى 100 حالة -
محافظ شقراء يقلّد العميد السلوم رتبته الجديدة -
"فيصل بن فرحان" يستقبل وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

6 علامات شائعة لأعراض مرض الكبد الدهني.. انتبه لها

Print
6 علامات شائعة لأعراض مرض الكبد الدهني.. انتبه لها 6 علامات شائعة لأعراض مرض الكبد الدهني.. انتبه لها
تبدأ في الظهور مع مرحلة التليف ووقتها لا يمكن وقفها

6 علامات شائعة لأعراض مرض الكبد الدهني.. انتبه لها

يتميز مرض الكبد الدهني بتراكم في الكبد، وقد تظهر العلامات التحذيرية فقط في مراحل لاحقة، والنوع الأكثر شيوعًا في مرض الكبد الدهني ذلك الذي يرتبط بعلامات صحية سيئة مثل السمنة.

وقد تبدو الحالة خالية من الأعراض إلى حد كبير، ولكن علامات التحذير الخطيرة يمكن أن تظهر إذا تطور إلى تليف الكبد، وهو تندب ناتج عن تلف الكبد على المدى الطويل وفق " اليوم".

وتحذر Crossroads Hospice، وهي هيئة صحية تقدم خدمات رعاية المسنين في نهاية العمر للمرضى من جميع الأعمار: "عندما يصل مرض الكبد لدى المريض إلى تليف الكبد، وهي مرحلة لم يعد من الممكن فيها عكس تلف الكبد، فإنه يصبح تشخيصًا نهائيًّا".

ووفقًا لهيئة الصحة، تشمل الأعراض الشائعة لتليف الكبد ما يلي:

• فقدان الشهية.

• الضعف.

• الإعياء.

• الغثيان/القيء.

• ألم/انتفاخ في البطن.

• إثارة الحكة.

وبما أن تليف الكبد يشير إلى المرحلة النهائية، فإن العلاج يركز على وقف الحالة من التدهور وإبطاء تقدم المرض.

وعلى الرغم من عدم وجود أعراض للحالة في المراحل المبكرة، إلا أن هناك عوامل خطر مرتبطة بـNAFLD.

ووفقا لـNHS (إدارة الصحة الوطنية البريطانية)، فأنت معرض لخطر متزايد من NAFLD إذا كنت تعاني من السمنة أو زيادة الوزن؛ خاصة إذا كان لديك الكثير من الدهون حول خصرك (شكل الجسم "يشبه التفاح" أو مصاب بداء السكري النوع 2، أو تعاني من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ومتلازمة التمثيل الغذائي (مزيج من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة)، أو تجاوزت سن الخمسين، وممارسة التدخين.

ويُشخّص مرض الكبد الدهني في كثير من الأحيان بعد أن ينتج عن اختبار الدم المسمى اختبار وظائف الكبد، نتيجة غير طبيعية ويتم استبعاد حالات الكبد الأخرى، مثل التهاب الكبد.

ولكن اختبارات الدم لا تلتقط دائمًا NAFLD.

وتقول NHS: "قد تُرصد الحالة أيضًا أثناء الفحص بالموجات فوق الصوتية لبطنك".

ويعد تحسين نمط حياتك، أقوى إجراء مضاد ضد تطور مرض الكبد الدهني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تداعيات وصف "بايدن" لـ"بوتين" بالقاتل.. سفير روسيا يصل موسكو للتشاور

تداعيات وصف "بايدن" لـ"بوتين" بالقاتل.. سفير روسيا يصل موسكو للتشاور

روسيا: تأجيل إطلاق صاروخ لنقل 38 قمرًا صناعيًا بسبب مشكلات فنية

روسيا: تأجيل إطلاق صاروخ لنقل 38 قمرًا صناعيًا بسبب مشكلات فنية

سفير روسيا يغادر واشنطن إلى موسكو في أعقاب وصف بايدن لبوتين بـ"القاتل"

سفير روسيا يغادر واشنطن إلى موسكو في أعقاب وصف بايدن لبوتين بـ"القاتل"

روسيا تنزع ملكية آلاف من قطع الأراضي المملوكة لأجانب في القرم "الأوكرانية"

روسيا تنزع ملكية آلاف من قطع الأراضي المملوكة لأجانب في القرم "الأوكرانية"

شبكة عيون الإخبارية