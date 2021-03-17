بعد فاجعة "السلط".. توجيه للمستشفيات في الأردن بتفقد الأكسجين كل 6 ساعات

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وزير الصحة استقال عقب الحادثة والملك تَوعد بمحاسبة كل المسؤولين عن المأساة

أوعزت وزارة الصحة الأردنية لمديري المستشفيات بتفقد مستويات الأكسجين كل 6 ساعات، وذلك عقب حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الأسبوع الفائت؛ مما أدى إلى وفاة 7 أشخاص.

وحث مساعد أمين وزارة الصحة للشؤون الفنية والصحية ومديريات الصحة الدكتور طه التميمي، مديري المستشفيات وخصوصًا البشير وحمزة، على تسمية فني تخدير في كل مستشفى ليكون مسؤولًا عن مراقبة خزانات الأكسجين، مشددًا على ضرورة إعطاء أوامر التعبئة عندما يصبح مستوى الأكسجين 50% من سعة الخزان.

كما أصدر التميمي تعميمًا لجميع مديري المستشفيات ومديري الشؤون الصحية بالتفقد الدوري واليومي لمستويات الأكسجين في المستشفيات ومولدات الكهرباء وأنظمة "u.p.s" بالإضافة إلى مستويات المياه في المستشفيات.

وأكد التميمي أن مدير المستشفى هو المسؤول المباشر عن أي خلل في الأنظمة المذكورة؛ وفق "روسيا اليوم".

وكان وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، قد استقال على خلفية حادثة مستشفى السلط، وتم تعيين وزير الداخلية مازن فراية وزيرًا للصحة بالإنابة، فيما توعد الملك الأردني عبدالله الثاني بمحاسبة كل المسؤولين عن هذه المأساة.