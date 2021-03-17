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بايدن يعقد أول مؤتمر صحفي له الأسبوع المقبل

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بايدن يعقد أول مؤتمر صحفي له الأسبوع المقبل بايدن يعقد أول مؤتمر صحفي له الأسبوع المقبل

مصراوي Masrawy

08:21 ص الأربعاء 17 مارس 2021

واشنطن - (د ب أ):
من المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع المقبل أول مؤتمر صحفي كامل له منذ توليه منصبه، حسبما أفاد صحفيون يرافقون الرئيس في رحلة إلى ولاية بنسلفانيا يوم الثلاثاء، نقلا عن البيت الأبيض.

وسيرد بايدن على أسئلة الصحفيين الأسبوع المقبل يوم الخميس 25 مارس.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية مرارا إلى أن بايدن يأخذ وقته لتحديد موعد أول مؤتمر صحفي له منذ توليه الرئاسة.

وكان الرئيس الديمقراطي يتلقى أسئلة من الصحفيين على هامش ظهوره في أحداث منذ توليه منصبه في 20 يناير ، لكنه لم يعقد مؤتمرا صحفيا بعد.

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