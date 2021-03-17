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مصراوي Masrawy

واشنطن - (د ب أ):

حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مما سماه "الموقف المتصاعد" على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وقال ترامب في مقابلة عبر الهاتف مع قناة فوكس نيوز مساء الثلاثاء إن "مئات الآلاف" من المهاجرين يتجهون صوب الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وألقى ترامب باللوم على إدارة خلفه الديمقراطي جو بايدن، التي ارتدت عن السياسات التقييدية التي أعلنتها إدارة ترامب خلال فترة حكم الرئيس السابق.

وقال ترامب: "سيدمرون بلادنا إذا لم نفعل شيئا حيال ذلك".

وتابع: "يتوافد الأشخاص بمئات الآلاف.. وبصراحة لا يمكن لبلدنا التعامل مع ذلك. إنها أزمة لم نشهدها إلا نادرا وبالتأكيد لم نشهدها أبدا على الحدود".

وكانت هيئة الجمارك وحماية الحدود قالت الأسبوع الماضي إنه تم ضبط 100 ألف و441 شخصا أثناء محاولتهم عبور الحدود الجنوبية في فبراير.

وأوضحت الهيئة أن عدد القصر غير المصحوبين بذويهم ارتفع من 3490 شخصا في فبراير 2020 إلى 9457 شخصا الشهر الماضي.