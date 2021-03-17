مجلس الصحفيين: تأجيل انتخابات التجديد النصفى وإقامتها بمكان مفتوح في هذا الموعد

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مصراوي Masrawy

كتب - مينا غالي:

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان خلال اجتماعه الذي امتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، تأجيل انتخابات التجديد النصفى التي كان من المقرر إقامتها الجمعة المقبلة بنقابة الصحفيين، حتى يوم الجمعة ٢ أبريل القادم.

وتضمن قرار المجلس أن تقام الانتخابات في مكان مفتوح بالقاهرة وليس بمقر النقابة بشارع عبد الخالق ثروت، بعد رفض الحكومة ومجلس الدولة إقامة سرادق انتخابي في صارع عبد الخالق ثروت أمام مقر النقابة.

وعقدت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، اجتماعها أمس الثلاثاء 16/3/2021 برئاسة خالد ميرى وكيل النقابة ورئيس اللجنة بمقر النقابة بحضور أعضاء اللجنة محمد يحيي يوسف وهشام يونس ومحمد المنايلى وصالح الصالحى ومجدى حلمى ومحمود الشيخ ومحمود كامل وثروت شلبى.

ناقشت اللجنة ماعرضه خالد ميرى وكيل النقابة ورئيس اللجنة من تلقيه اتصالا من الأمانة العامة بمجلس الوزراء برفض تخصيص شارع عبد الخالق ثروت أو إقامة سرادق أمام النقابة يوم الجمعة 19/3/2021، وذلك تنفيذا للقرار السابق من مجلس الوزراء ورفض وزارتي الصحة والداخلية.

واعتمدت اللجنة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للنقابة وإجراء انتخابات التجديد النصفى يوم الجمعة 19/3/2021 داخل مبنى النقابة إعمالا لصحيح القانون بأن يكون الدور الأرضى مقرا لتسجيل الحضور وتوزيع 32 لجنة فرعية للاقتراع على 4 أدوار ولجنة بالاسكندرية، وأن تجرى الانتخابات تحت اشراف قضائى كامل على عمليتي الإقتراع والفرز بوجود أعضاء الجمعية العمومية ومندوبى المرشحين.

وأكدت اللجنة المشرفة أن عقد الانتخابات داخل مبنى النقابة يشكل ضررا لايمكن تجنبه رغم قراراتها باتخاذ كل الاجراءات الاحترازية، وذلك سواء على المرشحين أو أعضاء الجمعية العمومية فى ظل جائحة كورونا. ولهذا أحالت اللجنة الأمر إلى مجلس النقابة لعقد اجتماع عاجل خلال 24 ساعة لاتخاذ مايراه مناسبا فى هذا الشأن.