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مهرجان النار في إيران ينتهي بمقتل 3 وإصابة ألف.. احترازات كورونا في خبر كان

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مهرجان النار في إيران ينتهي بمقتل 3 وإصابة ألف.. احترازات كورونا في خبر كان مهرجان النار في إيران ينتهي بمقتل 3 وإصابة ألف.. احترازات كورونا في خبر كان
تجاهلوا التحذيرات من التجمعات في الدولة الأكثر تضررًا في الشرق الأوسط من الفيروس

مهرجان النار في إيران ينتهي بمقتل 3 وإصابة ألف.. احترازات كورونا في خبر كان

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من ألف، عندما قفزت حشود في مختلف أنحاء إيران فوق النيران والألعاب النارية، في ما يسمى هناك "مهرجان النار السنوي" قبل رأس السنة الإيرانية.

وقال رئيس خدمات الطوارئ بير حسين كوليفاند للتلفزيون الرسمي: إن من بين 1030 مصابًا، فَقَد 87 شخصًا أطرافهم، بسبب الألعاب النارية والمتفجرات محلية الصنع.

وأضاف وفق "رويترز" أن ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم خلال الاحتفالات التي بدأت عند غروب الشمس أمس الثلاثاء واستمرت حتى وقت متأخر من الليل.

وتجاهل كثيرون تحذيرات السلطات من التجمعات في الدولة الأكثر تضررًا في الشرق الأوسط من جائحة كوفيد-19.

وقالت وكالة "فارس" للأنباء: إن الشرطة اعتقلت 25 شخصًا في العاصمة طهران.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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