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كيودو: طوكيو قد تنهي الطوارئ الصحية بسبب كورونا الأحد

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كيودو: طوكيو قد تنهي الطوارئ الصحية بسبب كورونا الأحد كيودو: طوكيو قد تنهي الطوارئ الصحية بسبب كورونا الأحد

مصراوي Masrawy

08:14 ص الأربعاء 17 مارس 2021

طوكيو - (د ب أ) :
ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء صباح اليوم الأربعاء أنه من المحتمل أن تنهي اليابانية حالة الطوارئ الصحية المفروضة بسبب جائحة في طوكيو ومناطق أخرى، يوم الأحد وفقا لما هو مخطط له.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة ، أن الحكومة لا ترى أن هناك حاجة لتمديد آخر لحالة الطوارئ بسبب استقرار عدد حالات الإصابة وتراجع الضغط على المستشفيات.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أعضاء حكومته مساء اليوم والتشاور مع خبراء الصحة قبل اتخاذ قرار نهائي، وفقا للوكالة.

وتخضع مقاطعات طوكيو وكاناجاوا وتشيبا وسايتاما لحالة الطوارئ منذ أوائل يناير.

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مصراوي Masrawy

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