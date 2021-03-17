ترامب: يريدون مني الترشح مرة أخرى لكننا سنرى وسنفكر في الأمر

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أعرب عن ثقته بأن الجمهوريين لديهم فرصة لاستعادة السيطرة على الكونغرس

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ أنه يعتزم اتخاذ قرار نهائي حول إمكانية ترشحه مرة ثانية للرئاسة، بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في البلاد.

وفي تصريح لشبكة "فوكس نيوز"، قال ترامب: "وفقاً لجميع استطلاعات الرأي، يريدون مني الترشح مرة أخرى. لكننا سنرى، وسنفكر في الأمر".

وأعرب ترامب عن ثقته بأن الجمهوريين لديهم فرصة لاستعادة السيطرة على مجلسَي الكونغرس الأمريكي بعد انتخابات التجديد النصفي في عام 2022.

وأضاف: "سنتخذ القرار بعد ذلك"، في إشارة إلى إمكانية الترشح للرئاسة مجدداً.دونالد ترامب