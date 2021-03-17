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أمطار وغبار.. الحصيني يرسم خريطة أجواء وهطولات الساعات القادمة

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أمطار وغبار.. الحصيني يرسم خريطة أجواء وهطولات الساعات القادمة أمطار وغبار.. الحصيني يرسم خريطة أجواء وهطولات الساعات القادمة
المركز الوطني للأرصاد توقّع نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار

أمطار وغبار.. الحصيني يرسم خريطة أجواء وهطولات الساعات القادمة

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أجواءً حارة نهاراً على معظم ومعتدلة ليلاً.

وقال عبر حسابه في تويتر: من حارة نسبياً إلى معتدلة على الشرقية الشمالية والمرتفعات وباردة ليلاً.

وأضاف: متوقع خلال الـ "24"ساعة القادمة -بإذن الله- أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة محدودة ومتفرقة على أجزاءٍ من مناطق: عسير والمدينة المنوّرة وشمال الشرقية ورياح مثيرة للأتربة.

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، القصيم، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، كما يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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