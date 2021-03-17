"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والرياض والشمالية والقصيم ومكة والمدينة

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يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، القصيم، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، كما يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15 - 38 كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس