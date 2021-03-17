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ضحايا كورونا.. البرازيل تسجل 2841 وفاة و44 حالة بمصر

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ضحايا كورونا.. البرازيل تسجل 2841 وفاة و44 حالة بمصر ضحايا كورونا.. البرازيل تسجل 2841 وفاة و44 حالة بمصر
خلال الساعات الـ24 الماضية

ضحايا كورونا.. البرازيل تسجل 2841 وفاة و44 حالة بمصر

سجلت البرازيل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 2841 حالة وفاة نتيجة و83926 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 11 مليونًا و603535 حالة؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 282127 نتيجة تفشي الفيروس منذ بدء الجائحة في البلاد.

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سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 44 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 192195 حالةً من ضمنهم 148089 حالات تم شفاؤها، و11384 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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