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نشاط رياح وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة

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نشاط رياح وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة نشاط رياح وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة

مصراوي Masrawy

07:30 ص الأربعاء 17 مارس 2021

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال أيام (الأربعاء - الخميس - الجمعة).

أوضحت الهيئة أن طقس الأربعاء دافئ على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفئ على المناطق الجنوبية نهارًا بارد ليلاً.

وأشارت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها عبارة عن ظهور الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، كما تنشط لرياج على السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 24- 14، السواحل الشمالية 22- 13، جنوب سيناء 28- 14، شمال الصعيد 26- 12، جنوب الصعيد 33- 13.

وأوضحت الهيئة، أن طقس الحميس، دافئ على القاهرة والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية مائل للدفئ على المناطق الجنوبية نهارا، بارد ليلا.

وأكدت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية، ظهور الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، كما تنشط لرياج على جنوب سيناء.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 23- 14، السواحل الشمالية 19- 13، جنوب سيناء 25- 15، شمال الصعيد 25- 13، جنوب الصعيد 32- 13.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس الجمعة المقبل، دافئ على الاقهرة والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية مائل للدفئ على المناطق الجنوبية نهارا، بارد ليلا.

وأكدت الهيئة أن الشبورة المائية هي الظاهرة الأكثر تأثيرا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، بجانب نشاط الرياح على جنوب سيناء.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 24- 14، السواحل الشمالية 22- 13، جنوب سيناء 28- 14، شمال الصعيد 26- 12، جنوب الصعيد 33- 13.

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