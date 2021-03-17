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حدث ليلاً| حبس متهم بارتكاب فعل فاضح أمام "فتاة المترو" والسقوط السابع للزمالك في أفريقيا

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حدث ليلاً| حبس متهم بارتكاب فعل فاضح أمام "فتاة المترو" والسقوط السابع للزمالك في أفريقيا حدث ليلاً| حبس متهم بارتكاب فعل فاضح أمام "فتاة المترو" والسقوط السابع للزمالك في أفريقيا

مصراوي Masrawy

06:00 ص الأربعاء 17 مارس 2021

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

44 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 322 متعافيًا من من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 148089 حالة حتى اليوم.
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النيابة العامة تأمر بحبس متهم بارتكاب فعل فاضح أمام "فتاة المترو": قواه العقلية سليمة
أمرت النيابة العامة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بإتيان فعل فاضح أمام "فتاة المترو".
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يسقط للمرة السابعة في ملعبه بدوري أبطال إفريقيا
في إستاد القاهرة، جاءت خسارة الزمالك أمام الترجي التونسي لتكون السابعة في تاريخه بدوري أبطال إفريقيا على ملعبه.

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لتحقيق التوازن مع القطاع العام.. المراغي: اجتماع الخميس القادم للمطالبة بزيادة أجور القطاع الخاص
قال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ، إن المادة 24 في قانون العمل رقم 12 لعام 2003، تنص على أن المجلس القومي للأجور يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

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التعليم ترد على مخاوف "إقرار الغش" باستمارة الثانوية العامة
رد محسن عبد العزيز، رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم، على التساؤلات المتداولة لأولياء الأمور بشأن إقرار الثانوية العامة، والذي يتضمن ورقة تلزم الطالب وولي الأمر بالإقرار على قانون منع الغش.

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تقرير أمريكي رسمي: وإيران استهدفتا الانتخابات الأمريكية في 2020
أعلنت وزارتا الأمن الداخلي والعدل الأمريكيتان أن روسيا وإيران استهدفتا بنى تحتية للانتخابات الأمريكية الأخيرة التي أجريت في العام 2020، من دون أن يؤثر ذلك على النتائج.
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تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط
شيع العشرات من أهالي تفتيش السرو، بمحافظة دمياط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، جثامين ضحايا حادث طريق محور ٣٠ يونيو، وسط حالة من الحزن والأسى، بعد أن اتشحت القرية بالسواد.
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مصطفي الفقي: مغازلة تركيا لمصر من أجل إدارة بايدن لأنها لن تدلل أردوغان -
قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، إن تغير لهجة الأتراك مع مصر يرجع لعدة أسباب أولها أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواجه إدارة أمريكية جديدة لن تدلله مثلما كان يفعل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، فالأمر مختلف والدول الأوروبية استيقظت ضد تركيا في سياستها في شرق البحر المتوسط وما جرى في ليبيا.
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وكالة الطاقة الذرية: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في نطنز بأجهزة طرد متطورة
‏أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الثلاثاء، أن إيران أوضحت أنها تعتزم تركيب سلسلة ثانية من أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض في منشأة نطنز النووية دون أن تبدأ ذلك بعد، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.
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تؤكد دعمها للحكومة اليمنية وتدين اقتحام قصر معاشيق
أكدت المملكة العربية السعودية دعم اليمنية التي باشرت مهامها في العاصمة المؤقتة عدن في ديسمبر الماضي، برئاسة معين عبدالملك، وأهمية منحها الفرصة الكاملة لخدمة الشعب اليمني في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة الراهنة.
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مقتل 7 أشخاص في إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية
ذكرت الشرطة أن 4 نساء قتلن في إطلاق نار على منتجعين صحيين بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية.
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