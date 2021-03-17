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" للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

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"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم " للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

مصراوي Masrawy

03:00 ص الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة " للطيران"، إن الشركة ستسيِّر اليوم الأربعاء، رحلاتها إلى 47 وجهة دولية، تنقل على متنها نحو 4 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم، بمعدل ٢٩ رحلة دولية إلى كل من (واشنطن، لاجوس، أبوظبي، لندن، نيويورك، باريس، إسطنبول، أمستردام، روما، ميلانو، دبي، الخرطوم، بيروت، عمان، الشارقة، مسقط، أديس أبابا)، و١٣ رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و5 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4 آلاف راكب.

وكانت الشركة قد سيَّرت اليوم الثلاثاء ٤٠ رحلة جوية بمعدل ٢٩ رحلة دول إلى كل من (لاجوس، أنجامينا، تونس، أبوجا، الدوحة، أبوظبي، دبي، لندن، دوالا، موسكو، إسطنبول، أثينا، فيينا، البحرين، الخرطوم، بيروت، عمان، نيروبي، هانزو، أديس أبابا، الشارقة، أربيل)، و٨ رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و ٣ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4 راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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