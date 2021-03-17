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قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم

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قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم

مصراوي Masrawy

02:44 ص الأربعاء 17 مارس 2021

يقيم قطاع الفنون التشكيلية تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة معرضاً جماعياً بعنوان "إبداعات نسائية"، يفتتحه الدكتور خالد سرور رئيس القطاع اليوم الأربعاء فى تمام الساعة السابعة مساءً بمركز كرمة بن هانئ الثقافى بمتحف أحمد شوقى، وبحضور عدد من الفنانين والجمهور، جاء ذلك فى إطار احتفاء وزارة الثقافة المصرية باليوم العالمى للمرأة.

تنظم العرض الفنانة شيماء حسن مدير المركز ويشارك به الفنانات: (مروة صادق، آية خليل، علياء هاشم، هند الخطيب، دعاء منصور، إيمان فكري، سلوى الحمامصي، إيمان حافظ، مروة عزب، أمانى فوزي، سلمى قنديل، شيماء حسن، أميمة ، إبتسام العلفي، إيمان أحمد، إيناس عامر، نجاة ريحان، مها زين، منى فتحي، إيمان خطاب، چيهان سلامة، تغريد حافظ، صافى كمال، أميرة فهمي، منى زيدان، كمال، نورا سليم، إبتسام محجوب، أمل السباعي، يسرا عبدالحليم، دلال سمير)، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 27 مارس الجارى.

يذكر أن قطاع الفنون التشكيلية، أعلن عن موعد افتتاح صالون الشباب فى دورته الـ31 والتى من المقرر أن تنعقد يوم الثلاثاء 23 مارس بقصر الفنون بدار الأوبرا، فى تمام الساعة السادسة مساء، مع التأكيد على ارتداء الكمامة داخل المقر، وتجنب التكدس والازدحام داخل القاعات .

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