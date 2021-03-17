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بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم

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بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم

مصراوي Masrawy

02:27 ص الأربعاء 17 مارس 2021

واشنطن/لندن - (د ب أ):
قال القائمون على تطبيق أوبر لطلب سيارات الأجرة ، الثلاثاء ، إنهم سيمنحوا 70 ألف سائق في بريطانيا حدا أدنى للأجور، وإجازة مدفوعة الأجر، وخطة تقاعد تلقائية بدءا من اليوم الأربعاء.

وفي وثيقة مقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قالت أوبر إنه "سيتم التعامل مع السائقين الذين يتم الاستعانة بهم من القطاع الخاص الذين يستخدمون منصتها للتنقل في المملكة المتحدة كعمال" يدءا من 17 مارس.

ويأتي القرار في أعقاب إجراءات تقاضي مطولة وهزيمة في المحكمة العليا البريطانية مؤخرا، حيث قضت المحكمة في شباط/فبراير بأن سائقي أوبر عمال وليسوا متعاقدين، كما ادعت الشركة.

وأوضحت أوبر أنه سيتم تصنيف السائقين على أنهم عمال وليسوا موظفين، مما يعني أنهم سيظلون يعملون لحسابهم الخاص لأغراض ضريبية ولكن يحق لهم الحصول على الحد الأدنى للأجور وإجازة مدفوعة الأجر ومعاش، إذا كانوا مؤهلين لذلك.

وقالت الشركة إنها "بناء على التوقعات الحالية"، فإنها لن تغير توقعاتها المعلنة مسبقا للأرباح المعدلة للربع الأول من عام 2021 ولا للعام بأكمله.

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