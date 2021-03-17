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ريال مدريد والسيتي يتأهلان لربع النهائي بدوري أبطال أوروبا

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الأول سحق أتالانتا والثاني تخطى عقبة بوروسيا مونشنغلادباخ باقتدار

ريال مدريد والسيتي يتأهلان لربع النهائي بدوري أبطال أوروبا

تأهل فريق ريال مدريد إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب ضيفه أتالانتا الإيطالي؛ وذلك عقب فوزه عليه (3-1) في مباراة الإياب التي جمعتهما اليوم الثلاثاء.

وسجّل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف التقدم للفريق الملكي في الدقيقة الـ34 من زمن الشوط الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة على طبق من ذهب، مررها له زميله الكرواتي لوكا مودريتش.

وأضاف المدافع سيرخيو راموس الهدف الثاني "للميرينغي"، سجله من ضربة جزاء بعد مرور ساعة من بداية المواجهة.

وأنعش المهاجم الكولومبي لويس مورييل آمال الفريق الإيطالي في العودة من بعيد بتقليصه الفارق في الدقيقة الـ83، لكن الإسباني ماركو آسينسيو بدد آماله بتسجيله الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الـ85 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة مدريد.

يُذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد على أتالانتا في عقر داره بهدف وحيد.

وتخطى مانشستر سيتي عقبة بوروسيا مونشنغلادباخ باقتدار، وفاز عليه بهدفين دون رد الثلاثاء في إياب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم؛ لينتزع بطاقة العبور إلى ربع النهائي.

ووقّع كل من البلجيكي كيفن دي بروين (12) والألماني إلكاي غوندوغان على (18) هدفَي الـ"سيتيزنس".

وكان مانشستر سيتي قد فاز في مباراة الذهاب بالنتيجة ذاتها.

ريال مدريد والسيتي يتأهلان لربع النهائي بدوري أبطال أوروبا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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