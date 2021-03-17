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النيجر: مقتل 50 شخصًا في هجمات إرهابية قرب الحدود مع مالي

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النيجر: مقتل 50 شخصًا في هجمات إرهابية قرب الحدود مع مالي النيجر: مقتل 50 شخصًا في هجمات إرهابية قرب الحدود مع مالي

مصراوي Masrawy

12:25 ص الأربعاء 17 مارس 2021

‏وكالات

‏قتل نحو خمسين شخصًا في هجمات يشتبه أنها إرهابية في غرب النيجر، قرب الحدود مع مالي وبروكينا فاسو، حسب ما أفادت مصادر محلية غير رسمية.

وتعرضت النيجر لهجمات يشتبه أنها إرهابية أوقعت حوالى خمسين قتيلاً في غرب البلاد قرب مالي.

وأفاد أحد السكان لوكالة الأنباء الفرنسية عبر الهاتف أن هجومًا أول "وقع بعد ظهر الاثنين الماضي واستهدف حافلة تقل ركابا في منطقة بانيبانغو-شينيغودار" في إقليم تيلابيري مضيفًا أن الهجوم أسفر عن "مقتل نحو 20 شخصًا".

وقال قروي آخر من السكان: "إنهم أشخاص كانوا قادمين من سوق بانيبانغو ومتجهين نحو شينيغودار" إلى الشمال بدون إعطاء حصيلة.

ويشهد إقليم تيلابيري، الواقع في "المثلث الحدودي" بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، منذ سنوات هجمات دامية تشنها جماعات إرهابية مرتبطة بالقاعدة وتنظيم داعش.

وقال مصدر أمني إن "عصابات مسلحة" هاجمت بعدها قرى مع حلول المساء حيث قتلت 30 شخصًا. لكن لم تؤكد السلطات مساء الثلاثاء على الفور وقوع هذه الهجمات الدامية.

وقد تعهد الرئيس محمد بازوم، الذي انتخب في 21 فبراير، محاربة انعدام الأمن وهو أحد أبرز التحديات في النيجر، الدولة الواقعة في منطقة الساحل وتعد بين أفقر دول العالم وعليها أيضا مواجهة الإرهابيين من جماعة بوكو حرام النيجيرية في قسمها الجنوبي الشرقي.

والنيجر جزء من تحالف عسكري في منطقة الساحل تدعمه فرنسا لمحاربة النشاط الإرهابي المتزايد.

وتبقى هذه المنطقة غير مستقرة رغم الجهود الكثيفة لإرساء الأمن فيها. ومن المقرر أن تنتشر كتيبة من 1200 جندي من الجيش التشادي في منطقة المثلث الحدودي في إطار "مجموعة دول الساحل الخمس" التي تضم خمس دول هي موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد والتي تسعى للتعاون في مكافحة الإرهاب منذ 2015.

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