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برئاسة "عبدالله بن بندر".. انطلاق أعمال اللجنة التوجيهية لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن

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برئاسة "عبدالله بن بندر".. انطلاق أعمال اللجنة التوجيهية لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن برئاسة "عبدالله بن بندر".. انطلاق أعمال اللجنة التوجيهية لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن
استعرضت مسارات العمل ذات الأولوية وجملة من التوصيات لتحقيق رؤية 2030

برئاسة

عقدت اللجنة التوجيهية لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن (أحد برامج تحقيق رؤية 2030) المنبثقة من لجنة البرنامج أمس الثلاثاء اجتماعها الأول برئاسة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز رئيس لجنة البرنامج، ومشاركة أعضاء اللجنة التوجيهية للبرنامج.

وتفصيلاً، استعرضت اللجنة أدوار ومسؤوليات اللجنة التوجيهية، ومسارات العمل في خدمة ضيوف الرحمن ذات الأولوية تحقيقًا لأهداف البرنامج. وشهد الاجتماع جملة من التوصيات التي تصبُّ في مصلحة تحقيق رؤية السعودية 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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