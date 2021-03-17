أخبار عاجلة

إسرائيل تسحب بطاقة الشخصيات المهمة من وزير الخارجية الفلسطيني -
فلسطين: مستوطنون يشقون طريقا استيطانيا شرق بيت لحم -
وفاة العلامة السوري محمد علي الصابوني صاحب "صفوة التفاسير" -
للمرة الأولى منذ بداية فبراير.. وفيات "كورونا" اليومية في تركيا تتخطى 100 حالة -
محافظ شقراء يقلّد العميد السلوم رتبته الجديدة -
"فيصل بن فرحان" يستقبل وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج -
إطلالات اليوم.. صبا مبارك تخطف الأنظار.. ومايا دياب متألقة -
4 آلاف مشارك في ملتقى التوظيف الإلكتروني الافتراضي للجامعات غدًا -
جنايات المنصورة تقضي ببراءة المتهمين بواقعة التحرش بفتاة ميت غمر -
بالصور.. تكريم 30 أمًا مثالية بسانت كاترين في حضور واعظات الأوقاف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هجوم إسرائيلي على ريف دمشق.. والدفاعات الجوية السورية "تتصدى"

Print
هجوم إسرائيلي على ريف دمشق.. والدفاعات الجوية السورية "تتصدى" هجوم إسرائيلي على ريف دمشق.. والدفاعات الجوية السورية "تتصدى"
"سانا" قالت إنه تم إسقاط عدد من الصواريخ المعادية بالمنطقة الجنوبية

هجوم إسرائيلي على ريف دمشق.. والدفاعات الجوية السورية

أعلنت وسائل إعلام سورية رسمية، ليل الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي على ريف دمشق، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قال التلفزيون السوري ووكالة الأنباء السورية (سانا)، إن الدفاعات الجوية السورية "أسقطت عددًا من الصواريخ المعادية في سماء دمشق"، و"ردت على العدوان الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية".

وفي المقابل، قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن سلاح الجو شن هجمات على "أهداف سورية"، فيما رفضت متحدثة عسكرية إسرائيلية التعليق على التقارير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
للمرة الأولى منذ بداية فبراير.. وفيات "كورونا" اليومية في تركيا تتخطى 100 حالة

للمرة الأولى منذ بداية فبراير.. وفيات "كورونا" اليومية في تركيا تتخطى 100 حالة

محافظ شقراء يقلّد العميد السلوم رتبته الجديدة

محافظ شقراء يقلّد العميد السلوم رتبته الجديدة

"فيصل بن فرحان" يستقبل وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج

"فيصل بن فرحان" يستقبل وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج

"الرفدي": منصة "إحسان" تسهم في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي

"الرفدي": منصة "إحسان" تسهم في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي

شبكة عيون الإخبارية