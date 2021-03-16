حبس تشكيل عصابي بتهمة السطو المسلح على محطة وقود بمدينة بدر

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بارتكاب عملية سطو مسلح على محطة وقود بمدينة بدر.

كان تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بشأن حادث سرقة محطة وقود كائنة بدائرة قسم شرطة بدر، وبالانتقال إلى محل البلاغ تم التقابل مع (3 عاملين بالمحطة أحدهم "مصاب بكدمة ") وقرروا أنهم حال تواجدهم بالمحطة محل عملهم حضر شخصان مترجلان وبحوزتهما جركن فارغ وطلبا منهم التحصل على كمية من السولار مدعيان تعطل سيارتهما وحال توجههم لماكينة ضخ السولار بالمنطقة الخلفية للمحطة فوجئوا بسيارة" تاكسى أجرة" ترجل منها عدد 3 أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء قاموا بالتعدى عليهم بالضرب وإطلاق أعيرة نارية فى الهواء من الأسلحة حيازتهم وإستولوا على مفاتيح الخزينة الخاصة بالمحطة وسرقة مبلغ مالى كرهاً عنهم ولاذوا بالفرار مُستقلين السيارة سالفة الذكر وأخرى كانت متواجدة أمام المحطة محل الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد إحدى السيارتين المستخدمتين في الواقعة وتبين أنها ملك (سائق، مقيم بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية" وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 7 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" ، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهم وضبطهم عدا أحدهم "هارب".

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأقر أحدهم بأنه نظراً لسابقة عمله بالشركة المسئولة عن إدارة المحطة وعلمه بأن المحطة محل الواقعة تقوم بتحصيل إيرادات مالية كبيرة فاختمرت في ذهنه فكرة سرقتها، وفي سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه.. وأرشدوا عن (السيارتين المستخدمتين في الواقعة- مبلغ مالي "من متحصلات الواقعة"- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية- طبنجة - طبنجة صوت وعدد من الطلقات "بمسكن المتهم الهارب".

وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بسرقتهم بالإكراه.