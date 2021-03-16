أخبار عاجلة

وفاة العلامة السوري محمد علي الصابوني صاحب "صفوة التفاسير" -
للمرة الأولى منذ بداية فبراير.. وفيات "كورونا" اليومية في تركيا تتخطى 100 حالة -
محافظ شقراء يقلّد العميد السلوم رتبته الجديدة -
"فيصل بن فرحان" يستقبل وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج -
إطلالات اليوم.. صبا مبارك تخطف الأنظار.. ومايا دياب متألقة -
4 آلاف مشارك في ملتقى التوظيف الإلكتروني الافتراضي للجامعات غدًا -
جنايات المنصورة تقضي ببراءة المتهمين بواقعة التحرش بفتاة ميت غمر -
بالصور.. تكريم 30 أمًا مثالية بسانت كاترين في حضور واعظات الأوقاف -
"الرفدي": منصة "إحسان" تسهم في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي -
النصر يكشف عن البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.. تعرَّف عليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تدشين مركز لقاحات كورونا لمنسوبي الحرس الوطني بجدة.. وإشادة من "الصحة"

Print
بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية وتسجيل المواعيد عبر تطبيق خدمات المرضى

تدشين مركز لقاحات كورونا لمنسوبي الحرس الوطني بجدة.. وإشادة من

دشنت وزارة الحرس الوطني مركز لقاحات كوفيد-19 بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة ليستقبل منسوبي ‫الوزارة وذويهم الراغبين في تلقي جرعات اللقاح.

و‏لتسجيل المواعيد بمراكز اللقاحات التابعة للشؤون الصحية بالحرس الوطني، يتم الدخول على تطبيق خدمات المرضى أو عبر الرابط: ‏‪mnghacare.ngha.med.sa

‏ وجاء ذلك بعد أن وجه وزير الحرس الوطني الأمير ‫عبدالله بن بندر، قبل أسابيع، بتدشين مركز لقاحات كوفيد - 19 بالشؤون الصحية التابعة للوزارة ليتم من خلاله استقبال منسوبي ‫وزارة الحرس الوطني.

وتضمن توجيه الأمير عبدالله بن بندر، بأن يكون المركز بطاقة استيعابية 2500 شخص لليوم الواحد، وهي كمرحلة أولى بمدينة الرياض.

ومن ثم دشنت الشؤون الصحية بالحرس الوطني لمنسوبي الحرس الوطني وذويهم، عدة مراكز للقاحات كوفيد-19 وهي على النحو التالي: "بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وبمستشفى الملك عبدالعزيز بالأحساء، وبمستشفى الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، ومن ثم بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة؛ بالإضافة لمركز اللقاح بالرياض.

ومن جهتها قدمت "وزارة الصحة" شكرها لـ "وزارة الحرس الوطني" على جهودها بتقديم التطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-١٩) لمنسوبيها، حيث تجسد هذه الخطوة تعاون كافة القطاعات والمساهمة في التصدي لجائحة كورونا والحفاظ على الأمن الصحي لوطننا الغالي.

تدشين مركز لقاحات كورونا لمنسوبي الحرس الوطني بجدة.. وإشادة من

تدشين مركز لقاحات كورونا لمنسوبي الحرس الوطني بجدة.. وإشادة من

تدشين مركز لقاحات كورونا لمنسوبي الحرس الوطني بجدة.. وإشادة من

تدشين مركز لقاحات كورونا لمنسوبي الحرس الوطني بجدة.. وإشادة من

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
للمرة الأولى منذ بداية فبراير.. وفيات "كورونا" اليومية في تركيا تتخطى 100 حالة

للمرة الأولى منذ بداية فبراير.. وفيات "كورونا" اليومية في تركيا تتخطى 100 حالة

محافظ شقراء يقلّد العميد السلوم رتبته الجديدة

محافظ شقراء يقلّد العميد السلوم رتبته الجديدة

"فيصل بن فرحان" يستقبل وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج

"فيصل بن فرحان" يستقبل وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج

"الرفدي": منصة "إحسان" تسهم في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي

"الرفدي": منصة "إحسان" تسهم في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي

شبكة عيون الإخبارية