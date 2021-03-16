تدشين مركز لقاحات كورونا لمنسوبي الحرس الوطني بجدة.. وإشادة من "الصحة"

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بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية وتسجيل المواعيد عبر تطبيق خدمات المرضى

دشنت وزارة الحرس الوطني مركز لقاحات كوفيد-19 بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة ليستقبل منسوبي ‫الوزارة وذويهم الراغبين في تلقي جرعات اللقاح.

و‏لتسجيل المواعيد بمراكز اللقاحات التابعة للشؤون الصحية بالحرس الوطني، يتم الدخول على تطبيق خدمات المرضى أو عبر الرابط: ‏‪mnghacare.ngha.med.sa

‏ وجاء ذلك بعد أن وجه وزير الحرس الوطني الأمير ‫عبدالله بن بندر، قبل أسابيع، بتدشين مركز لقاحات كوفيد - 19 بالشؤون الصحية التابعة للوزارة ليتم من خلاله استقبال منسوبي ‫وزارة الحرس الوطني.

وتضمن توجيه الأمير عبدالله بن بندر، بأن يكون المركز بطاقة استيعابية 2500 شخص لليوم الواحد، وهي كمرحلة أولى بمدينة الرياض.

ومن ثم دشنت الشؤون الصحية بالحرس الوطني لمنسوبي الحرس الوطني وذويهم، عدة مراكز للقاحات كوفيد-19 وهي على النحو التالي: "بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وبمستشفى الملك عبدالعزيز بالأحساء، وبمستشفى الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، ومن ثم بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة؛ بالإضافة لمركز اللقاح بالرياض.

ومن جهتها قدمت "وزارة الصحة" شكرها لـ "وزارة الحرس الوطني" على جهودها بتقديم التطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-١٩) لمنسوبيها، حيث تجسد هذه الخطوة تعاون كافة القطاعات والمساهمة في التصدي لجائحة كورونا والحفاظ على الأمن الصحي لوطننا الغالي.