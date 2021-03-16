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"اقتصادية النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن ارتفاع السلع

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"اقتصادية النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار السلع "اقتصادية النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن ارتفاع السلع

مصراوي Masrawy

10:59 م الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب - نشأت علي:

ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة مقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن ارتفاع الأسعار وزيادة جميع السلع التي تهم المواطنين محدودي الدخل، وهي: "السكر –الزيت – الأرز – العدس"، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي وزير والتجارة الداخلية.

وقال النائب إيهاب عبد العظيم، مقدم طلب الإحاطة، إن الصعيد في عهد الرئيس عبد الفتاح ، غير مهمش، وهناك اهتمام غير مسبوق به، والفترة المقبلة ستشهد بشاير كثيرة ومشروعات على أرض الواقع، خاصة في ظل مبادرة حياة كريمة، وهي مبادرة نبيلة من الرئيس السيسي، فهو الرئيس الوحيد في تاريخ الذي يهتم بالصعيد والقرى.

وطالب عبد العظيم، وزير التموين، بإنهاء مشكلة تخصيص أراضي لإقامة أسواق في المنيا.

وعقب وزير التموين الدكتور على المصيلحي، بالتأكيد على أنه جاري حل مشكلة إتاحة الأراضي لإقامة الأسواق والمخازن والمنافذ في محافظتي المنيا وأسيوط.

وردا على طلب الإحاطة بشأن ارتفاع الأسعار، أكد وزير التموين أن الأسعار بالنسبة للسلع الأساسية مستقرة منذ 3 سنوات، مثل الأرز والسكر والخبز والقمح، والزيت والعدس وغيرها، مضيفا "لو فيه مشكلة في بعض السلع جهاز حماية المستهلك موجود وكذلك الرقابة التموينية، وسيتم اتخاذ اللازم مع أي مخالفات".

وأشار المصيلحي، إلى أن القوي البشرية المتاحة للتفتيش التمويني ولديها ضبطية قضائية تعمل بكل جهد على قدم وساق، قائلا: "نحافظ على انضباط الأسعار منذ 3 سنوات".

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