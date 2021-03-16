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تعرف على الحدود الجغرافية المعتمدة لـ 5 جمعيات خيرية بشرق مكة المكرمة

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الاتفاق يسهم في خدمة المستفيدين من قرى شرق المنطقة

تعرف على الحدود الجغرافية المعتمدة لـ 5 جمعيات خيرية بشرق مكة المكرمة

أسفر اجتماع خمس جمعيات بشرق مكة المكرمة مع مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرّمة، ساعد الصواط، عن الاتفاق على تحديد نطاق بهدف إعادة تقسيم النطاقات الجغرافية للخدمة بعد انضمام جمعيات جديدة إليها.

وجاء في المحضر توزيع المناطق والقرى والهجر لخمس جمعيات شرق مكة المكرمة، بعد الوقوف ميدانياً من قبل مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، ساعد الصواط، يرافقه رؤساء مجالس الجمعيات ومديروها التنفيذيون.

وتم توزيع الحدود الجغرافية وفقاً للتالي:
1- جمعية البر الخيرية بالشرائع، وتشمل جميع مخططات الشرائع من ۱-۱۷، والمعيصم إلى سوق الحطب القديم، والراشدية ۱، والخضراء، واللحيانية، والعسيلة.

2- جمعية البر الخيرية بالجعرانة، وتشمل حي الجعرانة، والحروب (خط صهوه)، واللحيين قريتي لحيان (خط صهوه)، ومخطط الفيصل.

3- الجمعية الخيرية بوادي نخلة، وتشمل قرى وهجر وادي نخلة واليمانية وسبوحة والقشبة والخرج.

4- جمعية صنائع الخيرية، وتشمل الزيماء والمضيق ومنتصف الشامية وسولة قبايل عيفان والشقراء وقرية بدالة ووادي عمير بكاملة نبع العليا- نبع السفلى حتى نهاية الريان حور وقراها.

5- جمعية لين بوادي البجيدي، وتشمل مخطط ۱۷ (خلف محطة الهاشم) والبجيدي وشرائع النخل والصدر وقراها والراشدية ۲، ومن يسار تفتيش سبوحه حتى يسار حد مشعر عرفات وقرى آل الفضل وقرى آل كبكب.

تعرف على الحدود الجغرافية المعتمدة لـ 5 جمعيات خيرية بشرق مكة المكرمة

تعرف على الحدود الجغرافية المعتمدة لـ 5 جمعيات خيرية بشرق مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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