أخبار عاجلة

وفاة العلامة السوري محمد علي الصابوني صاحب "صفوة التفاسير" -
للمرة الأولى منذ بداية فبراير.. وفيات "كورونا" اليومية في تركيا تتخطى 100 حالة -
محافظ شقراء يقلّد العميد السلوم رتبته الجديدة -
"فيصل بن فرحان" يستقبل وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج -
إطلالات اليوم.. صبا مبارك تخطف الأنظار.. ومايا دياب متألقة -
4 آلاف مشارك في ملتقى التوظيف الإلكتروني الافتراضي للجامعات غدًا -
جنايات المنصورة تقضي ببراءة المتهمين بواقعة التحرش بفتاة ميت غمر -
بالصور.. تكريم 30 أمًا مثالية بسانت كاترين في حضور واعظات الأوقاف -
"الرفدي": منصة "إحسان" تسهم في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي -
النصر يكشف عن البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.. تعرَّف عليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمريكا تواجه أكبر موجة مهاجرين منذ 20 عاماً

Print
أمريكا تواجه أكبر موجة مهاجرين منذ 20 عاماً أمريكا تواجه أكبر موجة مهاجرين منذ 20 عاماً
عبور الحدود زاد قبل عام

أمريكا تواجه أكبر موجة مهاجرين منذ 20 عاماً

أعلن وزير الأمن الداخلي للولايات المتحدة أليخاندرو مايوركاس، اليوم (الثلاثاء)، أن أمريكا تواجه أكبر موجة من المهاجرين على حدودها الجنوبية الغربية منذ 20 عاماً، في الوقت الذي تسابق فيه إدارة الرئيس جو بايدن جهوداً للتعامل مع تدفق الأطفال الذين يحاولون عبور الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك وحدها.

وأوضح "مايوركاس" أن عدد محاولات عبور الحدود من قبل أشخاص من أمريكا الوسطى والمكسيك، زاد بشكل مطرد منذ أبريل 2020، كما تم رفض معظم البالغين والعائلات، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن الظروف في دول المنبع استمرت في التدهور، بينما أدت جائحة الفيروس التاجي إلى تعقيد الوضع على الحدود.

وأدى الفقر والعنف والفساد في المكسيك والمثلث الشمالي - غواتيمالا وهندوراس والسلفادور - إلى البحث عن حياة أفضل في الولايات المتحدة لسنوات، وكانت هناك طفرات في الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
للمرة الأولى منذ بداية فبراير.. وفيات "كورونا" اليومية في تركيا تتخطى 100 حالة

للمرة الأولى منذ بداية فبراير.. وفيات "كورونا" اليومية في تركيا تتخطى 100 حالة

محافظ شقراء يقلّد العميد السلوم رتبته الجديدة

محافظ شقراء يقلّد العميد السلوم رتبته الجديدة

"فيصل بن فرحان" يستقبل وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج

"فيصل بن فرحان" يستقبل وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج

"الرفدي": منصة "إحسان" تسهم في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي

"الرفدي": منصة "إحسان" تسهم في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي

شبكة عيون الإخبارية