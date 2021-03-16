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60 مواطنًا بالمنيا يتهمون مقاولاً باستغلالهم في أعمال سخرة بأسيوط ()

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60 مواطنًا بالمنيا يتهمون مقاولاً باستغلالهم في أعمال سخرة بأسيوط (فيديو) 60 مواطنًا بالمنيا يتهمون مقاولاً باستغلالهم في أعمال سخرة بأسيوط ()

مصراوي Masrawy

10:43 م الثلاثاء 16 مارس 2021

المنيا - محمد النادي:

ادعى مواطنون بقرية قلندول في مركز ملوي جنوبي محافظة المنيا، استغلالهم وآخرون -بلغ عددهم قرابة 60 شخصًا- في أعمال سخرة داخل مزرعة في محافظة أسيوط.

أفادوا، مصراوي اليوم الثلاثاء، بأنهم قبل قرابة الشهر اجتمعوا بأحد مقاولي العمالة، الذي عرض عليهم عملاً داخل مزرعة في محافظة أسيوط مقابل 3 آلاف جنيه شهريًا، حيث تبين لهم عقب وصولهم أن المزرعة بمنطقة العوينات، وأنهم سيعملون دون أجر تحت تهديد السلاح.

وأوضحوا أنهم عند مطالبتهم بالعودة إلى قريتهم، تعدي عليهم أصحاب المزرعة وتخلصوا من ملابسهم بإشعال النيران فيها، قبل أن يستولوا على هواتفهم النقالة لمنعهم من المغادرة حتى انتهوا من العمل داخل المزرعة وسمحوا لهم بالعودة إلى من عملهم بالمزرعة، على حد قولهم.

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