دولة جديدة تعلق استخدام لقاح "استرازينيكا"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

ليتوانيا - (أ ش أ)

قررت السلطات الصحية في ليتوانيا، تعليق استخدام لقاح "استرازينيكا" المضاد لفيروس كورونا "كإجراء وقائي".

وقال وزير الصحة الليتواني أروناس دولكيس ،خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء، إنه تلقى توصية من الهيئة الحكومية لمراقبة الأدوية بتعليق التطعيم بلقاح "أسترازينيكا".

من جانبه، قال رئيس الهيئة الطبية الطب في ليتوانيا "جيتيس أندروليونيس" إن بلاده اتخذت هذا القرار لأنها تلقت خلال الساعات القليلة الماضية 3 تقارير تتعلق بـ"حالات خثار وريدي خطيرة وغير متوقعة وغير مرغوب فيها في المرضى الذين تلقوا لقاح أسترازينيكا في ليتوانيا" مضيفًا: "لا نملك دليلاً ما إذا كانت هذه مصادفة أم بسبب اللقاح".

يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في ليتوانيا يبلغ حوالي 206 آلاف حالة.