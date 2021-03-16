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الراعي: لا يجوز تشريع أو تغطية وجود أي سلاح غير شرعي في لبنان

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الراعي: لا يجوز تشريع أو تغطية وجود أي سلاح غير شرعي في لبنان الراعي: لا يجوز تشريع أو تغطية وجود أي سلاح غير شرعي في لبنان

جي بي سي نيوز:- قال رأس الكنيسة المارونية في لبنان، البطريرك بشارة بطرس الراعي، اليوم الأحد، إنه لا يجوز تشريع أو تغطية وجود أي سلاح غير شرعي في لبنان.

وأكد الراعي أنه يتفهم تذمر ​المؤسسة العسكرية​ من الوضع المعيشي، "ف​الجيش​ من الشعب ولا يجوز وضعه في مواجهة شعبه واهمال احتياجاته، ولا يجوز تشريع أو تغطية وجود أي سلاح غير شرعي إلى جانب سلاحه"، وفق تعبيره.

وشدد الراعي على أنه لا يحق لأحد أن يجعل الجيش الوطني اللبناني "جيشا للسلطة"، ولا أن يحوله إلى "جيش التدابير القمعية".

وكان البطريرك الماروني قال في وقت سابق، إن لبنان يواجه حالة انقلابية، مؤكدا أن هدف دعوته إلى عقد مؤتمر الدولي هو إعلان حياد لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

جي بي سي نيوز

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