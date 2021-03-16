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"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يغلق طرح شهر مارس 2021م بـ6.674 مليار ريال

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"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يغلق طرح شهر مارس 2021م بـ6.674 مليار ريال "المركز الوطني لإدارة الدَّين" يغلق طرح شهر مارس 2021م بـ6.674 مليار ريال
من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي

أعلن المركز الوطني لإدارة الدَّين اليوم الثلاثاء الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر مارس 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية بالريال السعودي. وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 7.674 مليار ريال سعودي.

وبحسب البيان الصادر عن المركز، فقد قُسّمت الإصدارات إلى شريحتَيْن: الأولى تبلغ 2.710 مليارات ريال سعودي؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6.715 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028 م.

فيما بلغت الشريحة الثانية 4.964 مليار ريال سعودي؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.964 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلاديًّا.

وكجزء من مبادرات المركز الوطني لإدارة الدَّين لتحسين ظــروف الســوق المحليــة، بمــا يتماشــى مــع أفضل الممارســات، يســتمر المركــز باســتعراض جــدول إصداراته المحليــة؛ لتتناســب مــع أيام عمــل الســوق الدوليــة فيمــا يتعلــق بإعلانات الإصدار، ومواعيــد التســوية حسب خطته السنوية للاقتراض لعام ٢٠٢١م المعلن عنها بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني.


يُشار إلى أن هذا الإصدار المحلي يأتي بعد الخطوة التاريخية غير المسبوقة التي قام بها المركز الوطني لإدارة الدَّين نهاية شهر فبراير 2021م في إصداره الدولي الثاني للسندات الدولية باليورو بعائد سلبي بإجمالي 1.5 مليار يورو؛ ليكون أكبر شريحة أصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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