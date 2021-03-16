نشرة الحوادث.. جريمة قتل بسبب "سبت البلكونة" واعترافات المتهم بقضية "طفلة المعادي"

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مصراوي Masrawy

القاهرة - (مصراوي)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "مصراوي" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، اليوم الثلاثاء، برفض إشكال قدمه المتهم بالاستيلاء على شريحة هاتف اللاعب وليد سليمان لوقف تنفيذ حُكم حبسه.

أمرت نيابة حلوان، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل جاره.

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم "م. ج" 37 سنة، مشرف أمن التفاصيل الكاملة لقيامه باختطاف طفلة وهتك عرضها بدائرة قسم شرطة المعادي.

أمرت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس سايس 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بهتك عرض طفل داخل جراج.

يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم غد الأربعاء (17/3/2021م) المؤتمر الرابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب.

قرر قاضي المعارضات بمحكمة النزهة، تجديد حبس موظفين اثنين بنادي شهير 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة التزوير والاستيلاء على 93 ألف جنيه من أموال إحدى عضوات النادي.