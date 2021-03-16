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اليمن: لن نصبح ساحة لمغامرات إيران في زعزعة أمن واستقرار الإقليم

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اليمن: لن نصبح ساحة لمغامرات إيران في زعزعة أمن واستقرار الإقليم اليمن: لن نصبح ساحة لمغامرات إيران في زعزعة أمن واستقرار الإقليم

مصراوي Masrawy

10:15 م الثلاثاء 16 مارس 2021


اليمن - (أ ش أ)

دعت اليمنية، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية، ومن خلفها النظام الإيراني، لوقف تصعيدها العسكري والجنوح إلى جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله علي السعدي - في بيان أمام الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) تأكيده أن اليمن لن تكون ساحة لمغامرات ومشاريع النظام الإيراني في زعزعة أمن واستقرار دول الجوار والأمن الدولي والاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة وصلت إلى طريق مسدود مع الميليشيات الحوثية حول وضع الناقلة صافر، وأن الحكومة اليمنية حذرت مرارًا من أن هذه المليشيات لا تكترث للتحذيرات والعواقب التي قد تنجم عن تسرب حمولة الناقلة البالغة أكثر من مليون برميل من النفط الخام، بل أن تلك الميليشيات تتلاعب بهذا الملف وتستخدمه كورقة مساومة وابتزاز للمجتمع الدولي.

وشدد على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن إجراءات رادعة وصارمة بحق تلك الميليشيات وإجبارها على السماح بصورة عاجلة ودون أي شروط مسبقة بوصول الفريق الفني للأمم المتحدة إلى الخزان للقيام بعملية التقييم والصيانة الأولية تمهيدا لتفريغه وتجنب كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وخيمة على اليمن ودول المنطقة والملاحة الدولية.

وقال " بالمقابل، تستمر الميليشيات الحوثية في تعنتها ورفضها لكل المبادرات الداعية للسلام، واختيارها نهج الحرب والتصعيد، وآخرها إعلان المتحدث الرسمي لمليشيا الحوثي رفضهم لهذه الجهود الدولية والأمريكية" .. مشيراً إلى أن ما يحدث اليوم في مأرب شاهد على عدوانية وإرهاب هذه الميليشيات المدعومة من نظام الملالي في طهران.

وأضاف: "كما تحاول الميليشيات الحوثية تضليل المجتمع الدولي عن سلوكها العدواني والمتوحش بافتعال وخلق أزمة للمشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وادعاء أن هناك حصارا على دخول الوقود والمشتقات النفطية سواء عبر ميناء الحديدة أو عبر المنافذ البرية، وهي الادعاءات التي تفندها بوضوح الإحصائيات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة بخصوص كميات الوقود التي دخلت إلى هذه المناطق ويتم مصادرتها من قبل ميليشيات الحوثي، وتقوم هذه الميليشيات ببيع هذه الكميات في السوق السوداء بأسعار مضاعفة لتمويل مجهودها الحربي".

وجدد السفير السعدي إدانة الحكومة واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية على الأراضي والأعيان المدنية والمنشئات النفطية في المملكة العربية الشقيقة .. مؤكداً أن هذه الاعتداءات تمثل تهديدًا خطيرًا لأمن واستقرار المنطقة، وتحمل بصمات المشروع الخبيث الذي يصدر الفوضى والدمار لليمن والإقليم. داعيًا مجلس الأمن بهذا الصدد لضرورة التصدي لهذا السلوك العدواني.

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